Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Supravietuitorilor de Cancer a fost marcata, ieri, pentru prima data in Romania, prin manifestari menite sa transmita mesaje de speranta si sustinere pentru supravietuitorii aceastei teribile maladii. Organizatorii au dorit, totodata, sa atraga atentia asupra drepturilor pe care acestia…

- Romania are, incepand din acest an, in prima duminica a lunii iunie, o zi dedicata celor care au reușit sa caștige lupta cu o boala din spectrul oncologic. „Conform mai multor studii, in SUA, una din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Puterea exemplului celor care au invins boala poate avea un efect mobilizator si incurajator”, a transmis șeful Executivului, duminica, 5 iunie, in ziua naționala a supraviețuitorilor acestei boli. In acest context, Palatul Victoria va fi iluminat in culorile și logo-ul simbol al Nufarului Galben,…

- In Romania, se inregistreaza anual peste 90.000 de noi cazuri de cancer, iar in jur de 50.000 de pacienți pierd lupta cu aceasta maladie. Nu exista o statistica a supraviețuitorilor de cancer in țara noastra, iar parcursul prin aceasta boala este anevoios și lung.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, 30 mai, ca va fi corectat aspectul care tine de statistica supraviețuitorilor de cancer și ca Romania se va alatura tarilor care adopta tratamente inovatoare, el precizand ca pana acum au existat intarzieri in introducerea acestora in spitalele romanesti.„Apreciez…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in cadrul evenimentului "Provocari si solutii privind imbunatatirea vietii supravietuitorilor de cancer", organizat la Senat, in contextul in care Romania va marca in premiera, anul acesta, pe 5 iunie, Ziua Nationala a Supravietuitorilor de Cancer, ca in acest…

- Senatorul Dan Ivan este Vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport in Senat, calitate care-l „obliga” sa lupte pentru drepturile tinerilor din Romania. „Din anul 2004, ziua de 2 Mai este aleasa drept “Ziua Naționala a Tinerilor”. Din pacate, nu este suficient sa avem o zi naționala dedicata…

- LEGE MODIFICATA… Persoanele care ingrijesc bolnavi de cancer vor putea solicita concediu medical de 45 de zile calendaristice, incepand cu 16 aprilie 2022, potrivit unei noi legi publicate recent in Monitorul Oficial. Pana acum, legislația prevedea indemnizații și concedii medicale doar pentru ingrijirea…