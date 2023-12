Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Cristian Niculescu Țagarlaș: ”Cu toate ca Romania dispune de o legislație eficienta impotriva corupției, este regretabil faptul ca exista multe situații in care condamnații din țara gasesc adapost in unele state membre, ceea ce afecteaza increderea cetațenilor in sistemul de justiție.”…

- Statul de drept și lupta impotriva corupției au fost printre temele dezbatute, ieri, in cadrul Comisiei pentru libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European. Prezent la lucrarile Comisiei LIBE, senatorul PNL Cristian Niculescu Țagarlaș a luat cuvantul la sesiunea…

- Romania scapa de MCV, dar intra in 'cușca cu lei': ce urmeaza pentru țara noastra dupa inchiderea mecanismului de cooperare și verificareComisia Europeana a inchis in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Asta nu inseamna ca Romania scapa de monitorizari:…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, spune ca ridicarea oficiala a MCV reprezinta o reușita istorica pentru țara noastra. „Moment important astazi pentru Romania, odata cu ridicarea oficiala a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). E o reușita istorica pentru țara noastra…

- Astazi, 15 septembrie, Comisia Europeana inchide in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze…

- Comisia Europeana a inchis astazi, 15 septembrie 2023, in mod oficial Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Bulgaria si Romania. Acesta fusese introdus in 2007, la aderarea celor doua tari la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze realizarea de progrese in domeniul reformei…

- Dupa ce Comisia Europeana a inchis vineri in mod oficial Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Bulgaria si Romania, ce fusese introdus in 2007, presedintele Klaus Iohannis a ieșit cu o declarație oficiala. „Este oficial, este inscris: Mecanismul de Verificare si Cooperare pentru Romania s-a finalizat.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Mecanismul de Verificare si Cooperare pentru Romania s-a finalizat, fiind o mare reusita pentru tara noastra. ‘Este oficial, este inscris: Mecanismul de Verificare si Cooperare pentru Romania s-a finalizat. Este comunicarea Comisiei Europene de astazi.…