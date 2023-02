Senatorul Cristian Achiței după redeschiderea Vămii Racovăț: De acum avem nevoie de drumuri bune Senatorul Cristian Achiței dupa redeschiderea Vamii Racovaț: De acum avem nevoie de drumuri bune Prezent la ceremonia de deschidere a punctului de trecere a frontierei de la Racovaț, care este considerata o noua poarta vamala cu greu incercata Ucraina, senatorul Cristian Achiței, susține ca pentru Botoșani, Vama Racovaț poate fi o oportunitate importanta pentru dezvoltare. “Beneficiile economice pentru județul nostru pot veni din atragerea unui trafic rutier consistent de […] Citește Senatorul Cristian Achiței dupa redeschiderea Vamii Racovaț: De acum avem nevoie de drumuri bune in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au terminat lucrarile la punctul de trecere a frontierei „Probotești”. Vama de la Racovaț se poate deschide Reconstrucția punctului internațional de control și trecere a frontierei „Probotești” – Diakivți din Ucraina, care asigura traficul spre punctul de trecere Racovaț – Botoșani, din nordul…

- Cristian Niculescu-Țagarlaș membru al delegației Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei : ” Prezent fiind la prima sesiune din acest an a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) am participat la discuțiile in plen privind identificarea unei perspective eficiente in ceea ce…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a creat un vast teren minat de 250.000 km2 din teritoriul tarii, potrivit prim-ministrului ucrainean Denis Smihal, transmite dpa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Foarte mulți oameni acuza faptul ca 2022 a fost un an mai dificil decat alții. Razboiul din Ucraina, inflația, efectele schimbarilor climatice sunt doar cateva dintre presiunile resimțite la nivel individual, dupa cum a confirmat pentru Hotnews.ro psihoterapeuta Sabina Strugariu. Sanatatea mintala este…

- Podul peste Prut de la Albița, cea mai importanta vama dintre Romania și Republica Moldova urmeaza sa fie demolat și reconstruit la patru benzi, iar alte trei poduri vor fi construite peste Prut, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Precizarile oficialului vin…

- Traficul rutier si pietonal dintre Romania si Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetu Marmatiei a fost reluat dupa ce a fost suspendat mai multe ore din cauza lipsei de energie in punctul de granita Solotvino, Ucraina, a informat, joi seara, purtatorul de cuvant al

- In cursul zilei de luni, Bogdan Aurescu a vorbit despre sprijinul de care beneficiaza Republica Moldova in aceasta perioada. Prezent la Paris, ministrul roman al Afacerilor Externe a coprezidat Platforma de Sprijin pentru țara vecina, menționand ca țara afectata de razboi are mai mulți prieteni decat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza ninsorii abundente, care s a depus pe suprafata carosabila, in prezent 2 drumuri nationale sunt blocate pe ambele sensuri de mers, in judetul Botosani, astfel: DN 28B, loc. Buda; DN 29, intre loc. Saveni si Mihai…