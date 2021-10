Stiri pe aceeasi tema

- Primarii municipiilor reședința de județ s-ar putea afla printre beneficiarii de informații, conform solicitarii facute de senatorul Cristian Chirteș (PNL), președintele Comisiei SRI din Parlament. Ideea s-a conturat in urma Membrii Cunei vizite facute de membrii Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Membrii Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI au efectuat o vizita de lucru la Galați, la Direcția Regionala de Informații Moldova Sud a Serviciului Roman de Informații, cu competențe in județele Galați (sediul principal), Bacau, Braila, Buzau și Vrancea. Cu aceasta ocazie, membrii…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, miercuri, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau. „In ziua de 01.09.2021,…

- Doua cutremure simultane, cu magnitudinea de 4,4 și 4,2 grade pe scara Richter, s-au produs miercuri la aceeași ora, in Romania, relateaza Mediafax , care citeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism a fost inregistrat la ora 12.31 in Brașov.…

- Cod galben de disconfort termic ridicat Foto: Arhiva. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare Cod galben de disconfort termic ridicat valabila în 11 judete si în Capitala, pâna joi, si o alta de instabilitate atmosferica accentuata pentru 17 judete,…

- In ziua de 01 August 2021 la ora 00:09:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 119km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brașov, 67km N de Ploiești, 121km N de București, 125km…

- In ziua de 17 Iulie 2021, la ora 20:15:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 145km. Intensitate: I Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brașov, 84km NE de Ploiești,…

- In ziua de 09 Iulie 2021 la ora 16:38:32 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 129km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 65km NE de Ploiesti, 118km N de Bucuresti, 127km V de Braila,…