Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a aparut la ceremonia de investire a președintelui Joe Biden cu acele manuși croșetate care au facut inconjurul internetului prin mii de meme-uri, toata treaba asta s-a dus la urmatorul nivel. Senatorul american Bernie Sanders a devenit o mina de aur. A inceput sa vanda tricouri, pulovere si…

- Senatorul american Bernie Sanders a anuntat miercuri ca va dona unor organizatii de caritate cei 1,8 milioane de dolari stransi prin vanzarile de produse inscriptionate cu deja celebra fotografia a AFP in care aparea singur, zgribulit si cu bratele incrucisate, in cadrul ceremoniei de investitura a…

- Senatorul american Bernie Sanders a anuntat, miercuri, ca va dona organizatiilor caritabile 1,8 milioane de dolari stransi din vanzarea produselor cu celebra fotografie AFP in care apare singur, cu bratele incrucisate, la investirea lui Joe Biden. Imortalizat de fotograful AFP Brendan Smialowski,…

- Senatorul american Bernie Sanders, fotografiat la ceremonia de investitura de miercuri a presedintelui Joe Biden in timp ce purta o pereche de manusi cu un singur deget si aruncand o privire incruntata din spatele mastii sanitare, intr-o imagine care a facut imediat furori pe internet, s-a declarat…

- Donald Trump se pregatește sa semneze astazi in jur de 100 de grațieri și comutari de pedepse, in ultima sa zi de activitate la Casa Alba, inaintea investirii oficiale a lui Joe Biden in funcția de președinte al SUA, programata pe 20 ianuarie, informeaza CNN. Iar Trump și aliații sai profita din plin…

- Renumararea voturilor la scrutinul prezidential din SUA in cele mai mari doua comitate din Wisconsin s-a incheiat duminica, confirmand ca presedintele democrat ales Joe Biden l-a invins pe presedintele in exercitiu Donald Trump in acest stat-cheie cu peste de 20.000 de voturi, relateaza Reuters.…

- Renumararea voturilor, ceruta de Donald Trump, in principalele doua comitate din Wisconsin, stat-cheie in alegerile prezidentiale SUA 2020, l-a reconfirmat pe Joe Biden drept castigator, cu peste 20.000 de voturi in fata lui Trump, informeaza Agerpres. Trump a cheltuit 3 milioane de dolari pentru finantarea…

- O persoana care a pariat pentru Joe Biden ca viitor președinte la alegerile prezidențiale din SUA a caștigat 1,3 milioane de dolari, insa omul nu și-a incasat inca banii, pentru ca alegerile din SUA nu s-au terminat cu certitudine, potrivit CNN, citat de libertatea.ro.