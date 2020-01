Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Parlamentului Republicii Moldova va participa la sesiunea de iarna a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se va desfașura pe 27-31 ianuarie curent și in cadrul careia urmeaza a fi ales un nou Președinte al APCE, informeaza serviciul de presa al

- Jucatoarea de tenis Patricia Tig s-a calificat, joi, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bendigo ( Australia) . Romanca s-a impus cu 6-3, 3-6, 6-0 in fata australiencei Jaimee Fourlis. Tig (113 WTA), principala favorita, a avut nevoie de doua ore si 28 de minute pentru a se impune in fata…

- Eugen Tomac a atras atenția, in Parlamentul European, cu privire la pericolele consolidarii unei "dictaturi la est" de Romania, prin impunerea unui "regim politic slugarnic" in Republica Moldova, care executa ordinele lui Putin. El a cerut Comisie Europene sa solicite Rusiei incetarea provocarilor."Am…

- Desi a disparut din prim-planul vietii publice romanesti, ba chiar si la alegeri a apelat la urna mobila, Ion Iliescu a acceptat sa ofere un interviu agentiei de presa din Rusia TASS. Fostul presedinte a purtat un dialog cu legendarul corespondent al agenției TASS la București, Nikolai Morozov, cel…

- Comitetul de Ministri al Consiliului Europei este profund preocupat de abrogarea de catre Parlamentul Romaniei a recursului compensatoriu si de faptul ca nu au fost oferite, in acelasi timp, modalitati de compensare care sa indeplineasca cerintele Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Ministrul…

- Ursula von der leyen, noul presedinte al Comisiei Europene, a pledat, miercuri, in plenul Parlamentului Europen, pentru respectarea statului de drept. Parlamentul European voteaza, miercuri, la Strasbourg, noua Comisie Europeana. Portofoliul Transporturilor este detinut de Adina Valean.

- Liderul judetean al PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a votat pentru un presedinte care ''sa-si iubeasca si slujeasca poporul'', potrivit Agerpres. Senatorul social-democrat si-a exercitat dreptul de vot la o sectie organizata in municipiul Falticeni si a declarat ca isi doreste un presedinte care…

- ​Ministrul polonez al Sporturilor, Witold Banka, a fost confirmat oficial joi ca viitor presedinte al Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) în cadrul reuniunii Consiliului membrilor fondatori ai Agentiei care a avut loc la Katowice, scrie AFP, citata de Agerpres.''Avem aceleasi obiective…