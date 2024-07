Stiri pe aceeasi tema

- Begona Gomez, sotia premierului spaniol Pedro Sanchez, s-a prezentat vineri in fata unui judecator, dar a refuzat sa raspunda la intrebari despre acuzatiile de coruptie si trafic de influenta la adresa sa, intr-un caz care l-a determinat pe sotul ei sa ia in considerare demisia, in aprilie, transmite…

- Influentul senator democrat din SUA Robert Menendez a fost declarat vinovat marti de o curte cu jurati in procesul sau pentru coruptie care a inceput in urma cu doua luni, a anuntat parchetul federal din New York, informeaza AFP.

- Influentul senator democrat american Robert Menendez a fost gasit vinovat de catre un juriu, marti, la procesul de coruptie impotriva acestuia, care a inceput in urma cu doua luni, anunta parchetul federal din New York, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, va trebui sa petreaca zeci de ani in inchisoare. Un judecator american il va condamna pentru infracțiuni legate de droguri și arme de foc, scrie Reuters. Hernandez, in varsta de 55 de ani, se confrunta cu o pedeapsa minima obligatorie de 40…

- Portavionul american cu propulsie nucleara Theodore Roosevelt a sosit sambata in orasul-port Busan din Coreea de Sud pentru exercitii militare comune din aceasta luna cu tara gazda si cu Japonia, a anuntat Marina sud-coreeana, relateaza Reuters.

- Senatorul american al Partidului Democrat, Robert Menendez, judecat de la mijlocul lui mai pentru coruptie la New York, va candida pentru realegerea sa in noiembrie ca independent, potrivit documentelor facute publice luni, transmite AFP, citat de AGERPRES.

- Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International a fost avertizat, in scris, de Trezoreria SUA ca accesul sau la sistemul financiar american ar putea fi oprit din cauza afacerilor cu Rusia, a dezvaluit pentru Reuters o sursa care a avut acces la corespondenta bancii austriece, noteaza REUTERS. Potrivit…

- Aeronava, care decolase de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, a informat turnul de control de pe aeroportul din Istanbul ca trenul de aterizare nu se deschide si a aterizat cu indrumare din partea turnului, a precizat ministerul in comunicatul sau. Echipele de salvare si de stingere a incendiilor…