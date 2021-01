Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Bernie Sanders a strans 1,8 milioane de dolari in scopuri caritabile, prin vanzarea de produse personalizate cu fotografia virala in care purta niște manuși tricotate, imortalizata la festivitatea de investire a noului președinte Joe Biden.

