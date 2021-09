Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu, senatoarea PNL, a transmis, miercuri seara, ca spera ca USRPLUS „sa fie responsabil” și sa „urmareasca interesele celor mulți”, spunand ca ministrul Justiției, Stelian Ion, nu a reușit sa desființeze Secția Speciala de investigare a magistraților, se arata in mesajul postat pe Facebook.…

- Cițu a decis sa il remanieze pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care il acuza ca se opune reformelor. ”Acum cateva minute am trimis președintelui Romaniei cererea de revocare din funcția de Ministru de Justitie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta in Guvernul Romaniei miniștri care sa se opuna…

- Alina Gorghiu se declara de acord cu decizia premierului Florin Cițu de a-l revoca din funcția de ministru de Justiție pe Stelian Ion. In iureșul declarațiilor anti Cițu, Gorghiu explica gestul premierului. „1) Poți contribui la aceasta guvernare daca nu vrei modernizarea Romaniei? 2) Ai voie sa blochezi…

- „Legat de avizul MJ la proiectul "Anghel Saligny", nici pana la aceasta ora nu a venit la MJ originalul acestui proiect, deci nu avea cum sa fie dat acest aviz, termenul stabilit prin HG este de 4 zile, deci, fiind un proiect atat de important si avand numeroase observatii, eu cred ca trebuie citit…

- Ședința de miercuri a Guvernului a fost suspendata din cauza intenției premierului Florin Cițu de a introduce pe ordinea de zi suplimentara programul „Anghel Saligny”, in ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS. Ministrul Justiției a declarat ca nu a acordat avizul pe proiectul de OUG deoarece…

- Sedinta de guvern programata penatru astazi la ora 11.00 a fost suspendata, dupa ce ministrii USR PLUS, Catalin Drula si Stelian Ion, s-au opus adoptarii noului PNDL, redenumit Programul Anglel Saligny. Liderii USR PLUS ameninta cu retragerea de la guvernare, daca se forteaza adoptarea proiectului,…

- Premierul a devenit tinta atacurilor liderilor USR-PLUS, inclusiv a doi ministri – Stelian Ion si Ioana Mihaila, fiind criticat pentru faptul ca nu iese cu explicatii clare despre condamnarea sa din Statele Unite si alte momente controverse din trecut. Ministrul Justitiei chiar a vorbit de faptul ca…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…