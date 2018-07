Noua generatie Kia Ceed, disponibila in Romania: start de la 15.400 de euro. Promotie de lansare de la 13.800 de euro

Noua generatie Kia Ceed poate fi comandata si in Romania. Cel mai accesibil Ceed costa 15.333 de euro si vine in versiunea de echipare Best alaturi de motorul de 1.4… [citeste mai departe]