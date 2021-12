Senatorii vor să modifice regulamentul ca să nu o mai primească pe Diana Șoșoaca la ședințe în Parlament Diana Șoșoaca risca sa fie exclusa de la unele ședințe ale Parlamentului și chiar sancționata pecuniar. Senatorii vor sa modifice regulamentul și sa inaspreasca sancțiunile de natura parlamentara. „In plan parlamentar, intenționam modificarea regulamentului Senatului, care nu a avut in vedere asemenea derapaje. Senatul a fost format din oameni serioși, cu bunele și relele lor, […] The post Senatorii vor sa modifice regulamentul ca sa nu o mai primeasca pe Diana Șoșoaca la ședințe in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

