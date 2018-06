Stiri pe aceeasi tema

- USR a parasit ședința de plen a Senatului: “Suntem supusi la cenzura. Cenzura este cea mai grava forma de a bloca democratia”, au spus senatorii Uniunii, ei protestand fața de modul in care li s-a refuzat dreptul de susține proiectele in plen.”Aici e Parlament, nu maidan! Te rog frumos sa mergi in sala!…

- Senatorii USR au parasit, luni, lucrarile plenului Senatului, fiind nemultumiti de modul in care presedintele de sedinta, senatorul PSD, Adrian Tutuianu, i s-a adresat lui Radu Mihail, coleg de partid.Initial, senatorii USR au fost nemultumiti ca nu li s-ar fi respectat dreptul de a lua cuvantul,…

- Anunțat ca o mare mobilizare pentru susținerea Guvernului Dancila, mitingul programat de PSD pentru 9 iunie va fi, de fapt, unul de protest fața de abuzurile din justiției. Asta i-a informat, in ședința de marți, Liviu Dragnea pe parlamentarii PSD, susțin sursele Hotnews.ro. La protest vor participa…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE si al Senatului, saluta decizia Inalte Curti de Casatie si Justitie in dosarul Rovinari-Turceni. Judecatorii au decis joi achitarea lui Victor Ponta, desi DNA cerea sase ani de inchisoare."Salut decizia pe care ICCJ a dat-o astazi in dosarul lui Victor…

- Presedintele Iohannis se afla, in ultima perioada, intr-o evidenta campanie electorala, are abordari politice si si-a facut o tinta din PSD, sustine marti, intr-o postare pe Facebook, senatorul PSD Adrian Tutuianu. Mai mult, vicepresedintele Senatului afirma ca presedintele Iohannis, in…

- Senatorii USR au protestat, luni, la finalul sedintei in care au fost adoptate legile Justitiei, cu regulamentul Senatului in mana si cu pancarte galbene sub forma unei palme inscriptionate...

- Biroul permanent al Senatului a hotarat ca amendamentele la legile Justitiei sa fie depuse pana joi, ora 15,00, urmand ca lunea viitoare sa se dea raport la aceste proiecte de catre comisia speciala si posibil sa intre tot atunci pe ordinea de zi a plenului Camerei superioare, a anuntat senatorul…

- Toader, in cazul Kovesi: Sunt pregatit sa sesizez CCR. E dificil sa feliciti pe cineva ca a incalcat Constitutia Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe…