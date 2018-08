Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 90 de candidati inscrisi, in Teleorman, la examenul de definitivare in invatamant in Eveniment / on 19/07/2018 at 14:43 / 89 de candidati din judet au sustinut, miercuri, 18 iulie proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant. Rezultatele finale vor fi afisate pe 27 iulie,…

- Senatorii si deputatii se pregatesc sa-si mai voteze un privilegiu: legitimatii pe viata pentru acces in Palatul Parlamentului. Acum, fostii parlamentari sunt tratati asemenea cetatenilor de rand, lucru care unora li se pare inacceptabil. Asa ca, deputatii minoritatilor nationale au depus un proiect…

- Un accident rutier cu patru victime a avut loc in jurul orei 11.00 pe centura Alexandriei la intersectie cu soseaua Laceni. Cele patru au fost duse la spital. Nenorocirea s-a petrecut intr-o intersectie, la iesirea din resedinta judetului Teleorman.

- LICEENI DE LA COLEGIUL NAȚIONAL “AL. D. GHICA” DIN ALEXANDRIA PARTICIPA LA CONCURSUL NAȚIONAL EUROSCOLA, Ediția a XI-a, (2018-2019) in Eveniment / on 26/06/2018 at 11:37 / Programul EUROSCOLA pentru liceeni este organizat anual de catre Parlamentul European in scopul de a implica intr-o mai mare…

- Accident rutier la Turnu Magurele; patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 08/06/2018 at 17:52 / Patru persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier petrecut in aceasta dupa amiaza in municipiul Turnu Magurele, la iesire spre Alexandria. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Un elev al unei școli din Alexandria, județul Teleorman, in varsta de 14 ani, a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Baiatul ar fi acuzat in ultima vreme dureri in jurul toracelui,...

- O drama a lovit familia unui elev din Teleorman. Baiatul avea toata viata inainte. Iar deunazi se bucura, asemeni colegilor sai de clasa si de generatie, de sfarsitul clasei a 8-a, si al scolii generale. Din pacate, insa, pentru elevul in varsta de 14 ani din Alexandria totul s-a sfarsit brusc, seara…

- Circulatia pe soselele importante din tara Circulatia rutiera se va desfasura - pâna la sfârsitul lunii - cu restrictii partiale pe DN 5 la Jilava, în judetul Ilfov - unde se executa lucrari de modernizare. Pe tronsonul de 11 kilometri dintre Bucuresti si Adunatii…