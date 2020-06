Senatorii si deputatii au votat candidatii pentru CNCD si Curtea de Conturi Parlamentul a numit astazi noi membri in Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si la Curtea de Conturi.



lie Sarbu a fost validat pe locul ramas vacant prin demisia lui Nicu Marcu, pe durata ramasa a mandatului inceput cu data de 15 octombrie 2014, potrivit Hotararii Parlamentului nr 28/2014 privind numirea unor consilieri de conturi si a unui vicepresedinte la Curtea de Conturi, potrivit raportului comisiilor de specialitate. El a fost validat cu 329 de voturi "pentru", iar impotriva au votat 20 de parlamentari.



Niculae Badalau, consilier…

Sursa articol: business24.ro

