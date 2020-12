Scandal in parlament, provocat de AUR. Simion: „Tu sa taci!”

Filip Havarneanu, deputat USR, a postat pe Facebook o imagine cu membrii AUR ingramaditi in fata liderului partidului, George Simion, in Parlament. Acesta povesteste cum George Simion si-a dat masca jos, iar in momentul in care i s-a atras atentia, acesta a replicat pe un… [citeste mai departe]