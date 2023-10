Salariile unor funcționari din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate nu vor mai fi majorate. Senatul a respins ordonanța de urgența a Guvernului, anularea prevederii fiind introdusa prin amendament. Senatorii au abrogat proiectul de lege al Guvernului care urmarea creșterea salariilor prin egalizarea remunerațiilor. Potrivit profit.ro, de aceasta ordonanța ar fi beneficiat o parte a angajaților […] The post Senatorii și-au pus ANAF-ul in cap. Resping creșterile de salarii prevazute pentru Finanțe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…