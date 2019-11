Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul, audiat in cadrul procedurii de destituire initiate de democratii din Congres impotriva presedintelui, a afirmat ca, in opinia sa, se poate vorbi de un "quid pro quo", Ucrainei oferindu-i-se o intalnire la Casa Alba in schimbul anuntarii unei anchete de coruptie care ar fi urmat sa-l…

- Șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a Statelor Unite, Mick Mulvaney, a recunoscut joi ca Donald Trump a înghețat un ajutor de 400 de milioane de dolari acordat Ucrainei în domeniul securitații, în încercarea de a pune presiune pe Kiev în privința anchetarii lui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…

- ''Apelul nerusinat si inedit al presedintelui la China si la Ucraina pentru ca acestea sa faca anchete legate de Joe Biden este condamnabil si cutremurator'', a estimat influentul senator republican, fost candidat la alegerile prezidentiale americane din 2012. Critic constant al presedintelui,…

- Procurorul Ruslan Riabosapka a declarat presei ca este vorba de un audit in care ar putea fi implicati Mikola Zlocevski, cofondator si fost director al Burisma, si omul de afaceri ucrainean Serghei Kurcenko, insa cele aproximativ 15 dosare verificate nu par sa se refere si la Hunter Biden, care a…

- Amintim ca Joe Biden, pe vremea in care era vicepreședintele lui Barack Obama, a cerut ca in 24 de ore sa fie demis procurorul general care ancheta fapte de corupție la compania din Ucraina unde fiul lui Joe Biden era angajat și caștiga 50.000 de dolari pe saptamana. Biden a amenințat Ucraina ca…

- Congresul american este determinat sa obțina acces la convorbirile telefonice ale președintelui Donald Trump cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dar și cu alți lideri mondiali, a spus președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Adam Schiff, citând îngrijorari privind…

- ''In exercitarea functiilor mele oficiale, am fost informat de mai multi responsabili ai guvernului american ca presedintele SUA s-a folosit de pozitia functiei sale pentru a solicita ingerinta unei tari straine in alegerile din Statele Unite din anul 2020'', scrie acel membru al serviciilor de informatii…