SENATORII l-au slăbit pe IOHANNIS! Șeful statului nu mai contează la CONCURENȚĂ Senatul a adoptat, marti, cu amendamente, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii concurentei 21/1996, prin care numarul membrilor plenului Consiliului Concurentei este marit de la 7 la 11, numirea acestora revenind Parlamentului si nu sefului statului, ca pana in prezent, transmite Agerpres. In favoarea propunerii legislative s-au exprimat 77 de senatori, 40 au fost impotriva si 15 s-au abtinut. Consiliul Concurenței este una dintre puținele instituții care au scapat controlului total al PSD in epoca Liviu Dragnea. Instituția are un rol-cheie in domeniul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

