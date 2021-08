Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii democrati au prezentat luni cadrul legislativ menit sa le permita adoptarea, in toamna acestui an, a celui mai consistent plan de cheltuieli sociale dupa anii '30, estimat la 3.500 de miliarde de dolari, relateaza AFP. Congresul avanseaza astfel catre un nou palier al viziunii ambitioase…

- Senatorii democrați au prezentat luni cadrul legislativ care ar trebui sa le permita sa adopte în toamna „cel mai substanțial” plan de cheltuieli sociale din Statele Unite din anii 1930, estimat la 3,5 trilioane de dolari la începutul negocierilor parlamentare, care sse anunța…

- Austria si SUA au anuntat sâmbata ca ancheteaza asupra problemelor de sanatate cu care se confrunta mai mulți diplomati si alti responsabili americani la Viena, care acuza simptome similare „sindromului Havana”, scrie Agerpres.În mai, mai multi senatori americani au declarat…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a prezentat luni planul pentru eliminarea restrictiilor sociale si economice legate de COVID-19 in Anglia in termen de doua saptamani, un test pentru a vedea daca vaccinarea rapida ofera suficienta protectie in fata variantei Delta a coronavirusului, extrem de…

- Presedintele american Joe Biden a acceptat, joi, varianta bipartizana a Senatului pentru un plan de investitii in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, pentru modernizarea drumurilor, podurilor si stimularea economiei, acesta fiind un progres major al unuia dintre obiectivele sale majore de politica…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi un acord cu un grup de senatori republicani si democrati asupra unui plan de investitii masive in infrastructura, dupa luni de negocieri intre Casa Alba si Congres, relateaza AFP. "Avem un acord", a spus Biden la finalul acestei reuniuni extrem…

- Joe Biden a încercat din nou joi sa-i convinga pe republicani sa adopte planul sau de investiții în infrastructura, susținând ca este esențial pentru a continua cursa înaintea Chinei, creând în același timp locuri de munca pentru mulți americani ramași șomeri, potrivit…