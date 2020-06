Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 iunie 2020, a avut loc o intalnire intre presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea si Valentin Calcan – presedinte al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita.Au fost abordate teme de interes pentru dezvoltarea mediului de afaceri din judet. Companiile europene…

- Guvernul arata ca ”Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptarii acestei inițiative legislative” in punctul de vedere oficial transmis legislativului cu privire la proiectul de lege depus de PMP prin care terenul Romexpo ar urma sa fie trecut gratuit din proprietatea statului (Regia Patrimoniului)…

- Guvernul va lasa Parlamentul sa decida daca vrea sa treaca gratuit terenurile Romexpo din proprietatea statului in proprietatea privata a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, in vederea dezvoltarii unui mega-proiect imobiliar in parteneriat cu Iulian Dascalu. Executivul atrage insa atentia ca…

- Propunerea legislativa de trecere a terenului pe care este construit Romexpo in proprietatea Camerei de Comert si Industrie (CCIR) reprezinta un demers care ''vine ca suport pentru dezvoltarea unui proiect ambitios de dezvoltare pentru Romania", ce implica transformarea centrului expozitional…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) face urmatoarele precizari urmare a ședinței Comisiei Economice din Senat, referitoare la propunerea legislativa de trecere a terenului pe care este edificat Romexpo, in proprietatea CCIR, fara posibilitatea de a fi instrainat pe o perioada de 30 de ani.

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) solicita respingerea propunerii legislative prin care se doreste transferul gratuit din proprietatea privata a statului a terenurilor din cadrul Complexului Romexpo catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conform…

- Proiectul futurist planificat la Romexpo de antreprenorul Iulian Dascalu si Camera de Comert si Industrie a Romaniei atrage deja critici. Consiliul pentru IMM-uri acuza ca CCIR va primi terenul de la stat in mod gratuit si va incasa si noi taxe de la firme.

