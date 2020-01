Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a deschis joi procesul de impeachment (punere sub acuzare si destituire) impotriva presedintelui Donald Trump, cu citirea in plen a celor doua articole din actul de acuzare impotriva liderului de la Casa Alba, informeaza agentiile AFP si DPA. Sesiunea este prezidata de Chuck Grassley,…

- Camera Reprezentantilor a votat in 19 decembrie, potrivit principiilor partidului, pentru destituirea presedintelui Donald Trump. Locatarul de la Casa Alba a fost acuzat de abuz de putere si obstructionarea Congresului, pentru ca ar fi inghetat un ajutor pentru a forta astfel Ucraina sa-l…

- Dosarul inculparii presedintelui american - doar al treilea din istoria Statelor Unite vizat de un asemenea proces - a fost transmis in mod oficial miercuri Senatului. Donald Trump urmeaza sa fie judecat cu privire la doua capete de acuzare - abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului.…

- Senatorii americani, insarcinati sa-l judece de marti pe Donald Trump, depun joi juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme, care va prezida acest proces istoric de destituire, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dosarul inculparii presedintelui american - doar al treilea din istoria Statelor…

- Senatorii americani, insarcinati sa-l judece de marti pe Donald Trump, depun joi juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme, care va prezida acest proces istoric de destituire, relateaza AFP.

- Congresmanul democrat Adam Schiff a fost desemnat sef al echipei de procurori pentru procesul politic de impeachment impotriva presedintelui republican Donald Trump, care se va desfasura in Senat, a anuntat miercuri presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, informeaza AFP.…

- Presedintele Donald Trump a denuntat marti acuzatii „ridicole” impotriva sa, dupa ce democratii au retinut doua capete de acuzare impotriva lui in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire): abuz de putere si obstructionarea Congresului. Daca va fi pus oficial sub acuzare, republicanul…

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP. Daca aceste capete de acuzare vor fi validate…