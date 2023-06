Senatorii au votat pentru limitarea exploatării fondului forestier de pe raza judeţului Ilfov Senatorii au adoptat, luni, un proiect legislativ initiat de parlamentari USR, sustinut de PNL si neafiliati, care vizeaza completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic pentru limitarea exploatarii fondului forestier de pe raza judetului Ilfov “strict” la acele tipuri de taieri care au rolul de a asigura corecta gestionare a padurilor, in scopul conservarii acestora, potrivit agerpres.ro . Potrivit proiectului, incalcarea acestei norme constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea mijloacelor de transport si a bunurilor folosite la savarsirea infractiunii.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

