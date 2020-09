Stiri pe aceeasi tema

- Libanul se indreapta spre "infern" daca un nou guvern nu este format in cel mai scurt timp, a avertizat luni seful statului Michel Aoun, in contextul in care procesul de formare a unui cabinet pare sa fi intrat in impas, relateaza AFP."Suntem confruntati cu o criza in formarea unui guvern,…

- Plenul Senatului a aprobat, luni, transmiterea catre Camera Deputatilor, in calitate de prima Camera sesizata, a proiectului initiat de deputati USR privind comasarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu Institutul Roman pentru Drepturile Omului, prin absorbtia IRDO de catre CNCD,…

- In judetul Cluj au fost depistati cu COVID-19 un numar de 15 elevi, precum si 11 cadre didactice, a informat, luni, prefectul Mircea Abrudean."Avem 15 elevi pozitivi si 11 cadre didactice din 12 unitati de invatamant din judet", a precizat prefectul Abrudean. In plus, 9 scoli sunt in…

- Traian Basescu, europarlamentar si candidat al PMP la Primaria Generala a Capitalei, a declarat, intr-un interviu pentru o publicatie online, ca sansele sale de a castiga alegerile la Bucuresti sunt minime.Citește și: BREAKING - Dana Budeanu prezinta inregistrarea VIDEO cu Nicusor Dan. Imaginile…

- "Institutia care nu a raspuns zile intregi la telefoanee romanilorl, zeci de ore. De asemenea, o institutie care i-a ignorat pe cetatenii din aceasta tara. Ei bine, nu era suficient ce s-a intamplat in aceste luni de pandemie, iata ca acum, din cauza DSP Bucuresti, institutie aflata in directa subordonare…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca fotografia in care apare alaturi de copii și soțul sau, intr-o sala de clasa, este de mai mare interes pentru autoritați decat inregistrarea in care Nicușor Dan ”apare facand trafic de influența pentru un interlop”. Firea solicita intervenția Poliției…

- Bucurestenii vor putea circula, incepand de marti, 15 septembrie, pe Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, a anuntat Metrorex.Citește și: Dana Budeanu face publica o inregistrare EXPLOZIVA cu Nicușor Dan/ AUDIO Inaugurarea oficiala va avea…

- Fostul sef al Fiscului, fostul vicepremier George Copos, dar si unul dintre influentii senatori ai PSD, Tit Liviu Brailoiu, au terminat Universitatea Romana de Stiinte si Arte "Gheorghe Cristea" din Bucuresti, care este, in acest moment, in lichidare. Un proiect de Lege elaborat de Ministerul Educatiei…