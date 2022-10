Senatul a amendat, miercuri, OG 16/2022 pentru modificarea Codului fiscal, prin care grila de impozitare pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice a fost majorata cu pana la 50%, dar marja in care se pot stabili impozitele locale pe teren si imobile a ramas aceeasi, 0,08 – 0,2%. Au fost inregistrate 67 de voturi “pentru”, 37 “impotriva” si o abtinere. Senatorii USR si AUR s-au pronuntat impotriva ordonantei amendate, pentru actul normativ votand PNL, PSD si UDMR. Ordonanta va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.The post Senatorii au votat…