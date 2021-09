Senatorii au legiferat dictatura. Românii, la mâna lui Arafat Senatorii de la toate partidele, mai puțin AUR, și-au dat mana pentru a legifera dictatura și suprimarea drepturilor și libertaților cetațenești. Astfel, de la o simpla formalitate pentru intrarea in țara, senatorii au transformat certificatul digital, care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, intr-un pașaport universal de liber acces in magazine, restaurante, mijloace de […] The post Senatorii au legiferat dictatura. Romanii, la mana lui Arafat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

