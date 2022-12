Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, miercuri, 14 decembrie, un proiect care vizeaza completarea legii 273 din 2004 privind procedura adoptiei, astfel incat persoanele indreptatite sa poata beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani.Proiectul, initiat de parlamentari PNL, sustinut de USR si…

- Un proiect de lege adoptat miercuri in Senat prevede creșeterea duratei concediului de acomodare de care pot beneficia persoanele care adopta copii. Acesta ar putea crește la doi ani de la maximum un an, cat este in prezent. Proiectul a fost initiat de parlamentari PNL și este sustinut de USR si minoritati.…

- In baza unei modificari a Codului Muncii, romanii ar putea beneficia de noi zile libere, chiar și platite, din 2023. Legea 283/2022 a modificat Codul Muncii din 22 Octombrie și a adus mai multe beneficii pentru romani Potrivit Legii 283/2022 care a modificat Codul Muncii din luna Octombrie a anului…

- Romanii aflați intr-o situație vulnerabila ar putea beneficia de noi vouchere, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, dupa vizita la Bruxelles. „Investițiile strategice in infrastructura sunt, cu siguranța, pilonul Romaniei Viitorului in care cred și facem tot posibilul…

- Pentru cei mai mulți, un leu nu are nicio valoare, dar pentru familiile defavorizate poate insemna mai mult decat ne imaginam. Fara a avea prea multe speranțe, familiile doar viseaza la bunatațile pe care ar și le-ar dori pe masa de sarbatori.- Ce ați vrea sa faceți pentru copii de sarbatori? Daca ați…

- Acte necesare pentru ajutorul de incalzire in iarna 2022-2023. Incepand din 2021, mai exact de la 1 noiembrie anul trecut, ajutorul de incalzire din partea statului roman se va acorda in baza unei noi legi promulgate. Pentru cei care sunt interesați de aceste ajutoare, este vorba de Legea consumatorului…