Alteta Sa Regala Printul de Wales a adresat, luni, un mesaj in limba romana, in deschiderea unui eveniment care a marcat lansarea unui proiect european. Printul a afirmat ca se bucura sa fie din nou in Romania, dupa o perioada dificila de trei ani.

Curtea liceului din statiunea Baile Govora va deveni o gradina urbana cu plante decorative si medicinale, dar si cu pomi fructiferi, in cadrul unui proiect finantat in cadrul programului "Spatii Vezi" al companiei MOL Romania, au anuntat, marti, reprezentantii administratiei publice locale.

Dupa capturarea orasului Popansa din Lugansk, bombardamentul rusesc asupra Donbasului din estul Ucrainei nu da semne de incetare, dar lupte au loc si in alte zone ale tarii, transmite BBC, potrivit news.ro.

Liberalii susțin ca, dupa decizia CCR de joi, nu este necesara o noua lege pentru desființarea pensiilor speciale pentru parlamentari: „Decizia CCR nu repune in vigoare textul abrogat prin legea declarata neconstituționala".

Cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care cresc limitele pedepselor si amenzilor in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, iar zoofilia este introdusa in aceasta categorie. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro.

Sute de elevi din 29 de clase de la 15 scoli din judetul Prahova participa la cursuri de prim-ajutor organizate in cadrul unui parteneriat intre autoritati publice si o companie privata care asigura finantarea, potrivit news.ro.

OMV Petrom a lansat joi Fundatia OMV Petrom, pentru a construi programe si a sustine investitii sociale pe termen lung in Romania, si a anuntat primul proiect al fundatiei, in valoare de 2 milioane de euro, pentru sprijinul nou-nascutilor.