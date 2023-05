Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, indeamna marina militara din tarile membre sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan, potrivit unui articol de opinie publicat duminica de un saptamanal francez, dupa ce marti a afirmat ca Taiwanul este „crucial” pentru Europa, noteaza AFP. Europa trebuie…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut fortelor armate ale tarii „sa consolideze pregatirea militara pentru lupta reala”, a relatat miercuri televiziunea chineza de stat CCTV, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Armata trebuie „sa apere cu fermitate suveranitatea noastra teritoriala, drepturile si…

- China ar putea prelua controlul asupra Taiwanului fara utilizarea fortei militare, prin influentarea viitorului scrutin prezidential, afirma congresmanul republican Michael McCaul, presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentantilor din SUA, informeaza Mediafax."In acest moment,…

- Statele Unite au cerut Chinei sambata sa dea dovada de retinere in prima zi a exercitiilor militare pe care armata chineza le desfasoara in jurul Taiwanului, subliniind ca Washingtonul este pregatit sa isi indeplineasca angajamentele de securitate in Asia, informeaza AFP.

- Beijingul a condamnat intalnirea dintre președinta taiwaneza Tsai Ing-wen și șeful Camerei Reprezentanților din SUA, in care lidera de la Taipei a primit promisiunea grabirii livrarilor de arme americane, scrie The Guardian. Taiwanul monitoriza joi activitatea militara chineza, inclusiv un grup naval…

- Razboiul din Ucraina a generat la nivel mondial consolidarea a doua mari blocuri de putere ce vor genera mai multa agresiune decat este in prezent, considera Adrian Nastase. Este vorba de o axa formata din Statele Unite ale Americii și Occidentul european și alta din Rusia – China. Fostul prim-ministru…

- Presedintele chinez Xi Jinping condamna, intr-o sesiune parlamentara, la Beijing, ”indiguirea” si ”represiunea” Chinei de catre Occident si mai ales de catre Statele Unite, scrie presa chineza de stat, relateaza AFP. Subiectele de frictiune s-au multiplicat in ultimii ani, de la tratamentul aplicat…

- Un grup de oficiali chinezi a sosit sambata (18 februarie) in Taiwan, in prima vizita in trei ani de la inceputul pandemiei de COVID-19, pentru a participa la un eveniment cultural, intr-un moment de creștere a tensiunilor militare in stramtoarea Taiwan, potrivit Reuters. Guvernul din Taiwan a permis…