Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022 , dupa ce in februarie se estima un avans de 3,8% anul acesta si de 4% anul viitor, conform previziunilor economice din primavara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). Potrivit previziunilor economice din primavara…

- Invațamantul superior din Romania include un numar de universitați cu potențial, precum universitațile membre ale Consorțiului Universitaria, ale caror politici manageriale vizeaza explicit o creștere a nivelului de competitivitate la nivel internațional. Performanța in zona invațamantului superior…

- Politic Declarație de presa, senator Eugen Pirvulescu: “Gidea cel voinic și gargara pesedista” aprilie 28, 2021 08:38 PSD Teleorman nu dorește dezvoltarea județului! Daca ar fi avut vreo intenție in acest sens, s-ar fi vazut in cei 30 de ani in care a condus Teleormanul. In schimb, gașca roșie,…

- In Romania sunt aproximativ 30 de organizatii sindicale reunite sub forma de federatii, confederatii, uniuni, blocuri nationale sau consilii. Presedintii si membrii din conducerea acestora sunt platiti cu o mica avere in fiecare luna. O investigatie jurnalistica publicata in urma cu cateva luni demonstra…

- Un social-democrat european ne spune pe șleau ceea ce social-democrații din Romania (PSD) – erijați mereu in mari aparatori ai mineritului – ascund sub preș de cateva decenii, pentru a caștiga voturile minerilor: exploatarea carbunelui nu are viitor și guvernele ar face bine sa gaseasca soluții…

- Romania va trebui sa puna pe hartie cat mai repede o strategie pentru renunțarea la carbune. Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, o spune foarte clar: industria carbunelui nu are viitor in Europa.

- Delgaz Grid a investit aproape 3 miliarde de lei in modernizarea infrastructurii de gaze naturale, in ultimii 15 ani, iar numarul clientilor deserviti a crescut cu 670.000, se arata int-un comunicat de presa al companiei, transmis luni AGERPRES. Investitiile anuntate au vizat, in principal,…

- Marius Irimia (USRPLUS) a fost ales, vineri, in functia de viceprimar al municipiului Piatra-Neamt, cu votul majoritatii consilierilor de la PNL, USRPLUS si PRO Romania. Reprezentantii PSD si PMP au declarat, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, ca alegerea viceprimarului s-a facut cu incalcarea…