Senator USR PLUS, ironii usturătoare: 'Bode este acest Dorel…

Senatorul USR PLUS Stefan Palarie a precizat ca Lucian Bode este un fel de „Dorel bun la toate: transporturi (si accidente), interne (si avioane care trec granitele nestingherite), justitie (si pus genunchiul pe gatul numirilor procurorilor)”. El a adaugat ca Bode „se descurca”, chiar daca nu are studii in domeniu si da si avize, daca este necesar.

