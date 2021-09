Senator USR-PLUS: Între timp, PSD va ajunge la peste 60% Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca PNL dovedeste o lipsa crasa de lideri si de solutii, intrucat a ajuns sa stea intr-un singur om care poate sa ocupe postul de premier, el adaugand ca orice formula de guvern fara USR PLUS inseamna sa dai puterea PSD. Marius Bodea scrie sambata pe Facebook ca singura varianta logica de guvernare este USR PLUS-PNL-UDMR si ca orice alta formula inseamna sa dai puterea social-democratilor. „Orice formula in care USR PLUS nu mai face parte din majoritate inseamna sa dai puterea PSD. Ne intoarcem fix de unde am plecat, de la nivelul OUG 13.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

