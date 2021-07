Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea sustine ca unii lideri liberali din tabara Citu se dau zmei in fata propriilor membrilor de partid si ii ataca pe ministrii USR PLUS, dar ca un astfel de comportament risca sa afecteze grav actul guvernarii. Cristi Berea a afirmat duminica, intr-un comunicat…

