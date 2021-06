Stiri pe aceeasi tema

- ”Aseara, alaturi de alte zeci de mii de spectatori, am vazut ce inseamna sa lupti pana in ultima clipa. Sa fii epuizat, dar sa crezi pana la capat in sansa ta. Ca si Elvetiei, nimeni nu ne da sanse azi la motiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot. Evident, contam si pe ratangiul de serviciu…

