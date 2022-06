Stiri pe aceeasi tema

Forțele rusești și-au intensificat sambata asaltul asupra orașului ucrainean Șievierodonețk, dupa ce au afirmat ca au capturat centrul feroviar din apropiere, Lyman, in timp ce Kievul și-a intensificat apelurile pentru armament cu raza de acțiune mai lunga din partea Occidentului, scrie Mediafax.

Fortele ruse au bombardat peste 40 de orase din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenintand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinsi in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, transmite Reuters.

Ocupantii rusi au primit ordin de la Kemlin sa pregateasca un referendum in regiunile Herson si Zaporojie in urmatoarele luni, a declarat intr-o interventie televizata luni un consilier al ministrului ucrainean de interne, Vadim Denisenko, citat de EFE.

Ministrul Apararii din Rusia, Serghei Șoigu, susține ca noul obiectiv al "operațiunii speciale" este obținerea controlului total asupra Donbas-ului și crearea unui culoar militar pana in Crimeea.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP.

Patru soldati rusi si alti cinci militari ucraineni au fost eliberati intr-un nou schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, in regiunea Herson (sudul tarii), potrivit fortelor armate ale Ucrainei din sud, relateaza BBC, conform news.ro.

Presedintele american Joe Biden declara sambata, la Varsovia, ca "nu este sigur" ca anuntul Rusiei potrivit caruia se concentreaza asupra unei ofensive in Donbas inseamna o schimbare de strategie in Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.

In timp ce patriarhul rus prefera sa ascunda adevarul despre razboiul din Ucraina, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, PF Daniel, a transmis, luni, un nou apel pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina, dar si pentru rugaciune pentru pace. El a multumit tuturor celor care –au implicat si au dat…