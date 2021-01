Un medic din Galați, senator PSD, spune ca in timp ce alte state inaspresc restricțiile pentru combaterea pandemiei, Romania le relaxeaza. El face referire la decizia autoritaților din București de a redeschide restaurantele. Aurel Nechia spune ca Romania merge pe contrasens, cu toata viteza inainte, in ceea ce privește controlarea pandemiei de coronavirus, fiindca relaxeaza masurile restrictive in timp ce alte țari din UE le inaspresc. Senatorul PSD considera ca autoritațile nu știu numarul exact al infectarilor fiindca romanii au inceput sa utilizeze din ce in ce mai multe teste rapide, iar…