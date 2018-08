Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul liberal Florin Cițu susține, referitor la intervenția de la protestul din 10 august și la atacul unor reprezentanți ai PSD la adresa unor firme cu capital privat, ca partidul de la Putere incearca instaurarea unui regim totalitar."Aveam doua intrebari si astazi avem raspunsurile.De…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris, luni, pe Facebook, ca in perioada Cabinetului Ponta, cand Liviu Dragnea era vicepremier, s-a produs „cel mai mare jaf instituționalizat din istoria Romaniei”, prin memorandumul dat pentru ștergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas."Astazi…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel catre conducerea partidului “sa nu dea foc tarii si PSD” si cere ca Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al partidului, iar Guvernul – care “nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partid si este expresia unei singure…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca scandalul placuțelor de inmnatriculare cu ”M..E PSD”, ridicate de polițiști, este unul dintre semnele care arata ca Romania se indreapta spre un regim totalitar.Citește și: Victor Ponta lanseaza NUCLEARA: Liviu Dragnea și-a NEGOCIAT fuga din țara…

- PNL spune ca Dragnea ca a plagiat numele proiectului „Start-up Nation” de la israelieni. Senatorul PNL Florin Cițu afirma ca acest lucru are implicații internaționale, pentru ca este o marca inregistrata, iar acum israelienii sunt ingrijorati ca esecul initiativei Romaniei ar putea fi asociata cu programul…

- Senatorul PNL Florin Citu a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care sustine ca ”PSD acopera gaura la buget cu banii romanilor din diaspora”. ”V-am avertizat si am avut dreptate! Dragnea si PSD au pus ochii si pe banii romanilor din diaspora. Sumele peste 1.000 de euro urmau sa fie confiscate…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat miercuri ca guvernul nu are bani de pensii si salarii, se imprumuta zilnic, dar propune credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. "Am auzit si de noua minciuna a PSD - credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. Guvernul asta nu are bani…

- In Raportul Comisiei Europene transmis Consiliului European și publicat in urma cu doua zile, reprezentanții CE admit ca au fost informați de autoritațile romane cu privire la mutilarea Pilonului II de pensii. ”Guvernul are in vedere o inversare a reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus…