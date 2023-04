Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, susține ca blocarea Planului national pentru prevenirea si combaterea cancerului de catre Ministerul Sanatatii poate duce la pierderea de vieti. Rafila ii dezamageste pe bolnavii de cancer, mai spune Pauliuc.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca se lucreaza la o noua forma a Planului national de combatere si control al cancerului, dar ca toate activitatile prevazute in cadrul acestuia ar urma sa fie finantate abia de anul viitor, dupa aprobarea bugetului, potrivit Agerpres. Intr-o conferinta…

- In cadrul coaliției de guvernare se pregatește rotativa premierilor și, in același timp, se va efectua o ampla remaniere guvernamentala. Unii dintre miniștri vor parasi Guvernul ca urmare a protocolului, in timp ce alții au intrat pe lista neagra din cauza slabei performanțe.Conform Antena 3 CNN,…

- In cadrului unui eveniment organizat la Spitalul Militar ”Carol Davila” din București, ministrul sanatații Alexandru Rafila alaturi de primarul Constanței Vergil Chițac și președintele CJ Constanța Mihai Lupu, au semnat contractele de finanțare pentru construcția a doua spitale noi in municipiu, in…

- Viruși vechi de un milion de ani ajuta la combaterea cancerului, spun oamenii de știința. Un studiu arata ca „ramașițele latente” ale acestor viruși vechi sunt „trezite” atunci cand celulele canceroase scapa de sub control.Ramașițele unor viruși stravechi - care au stat milioane de ani ascunși in…

- Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila, a decis in urma unor consultari cu producatorii de medicamente generice, luarea a trei masuri importante care vin in sprijinul pacienților:1. Alinierea taxei clawback pentru medicamentele generice, atat la cele produse local, cat și la cele importate, la 15%;…

- Ministerul Sanatatii si doua asociatii profesionale ale medicilor nefrologi si de familie sustin introducerea a doua noi analize pe lista celor decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, fiind vorba despre ”rata de filtrare estimata” si ”raportul de albumina-creatinina urinara”, care permit…

- Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a refuzat sa comenteze in vreun fel cazul medicului Dan Tesloianu de la Iași, acuzat ca a reimplantat pacienților sai dispozitive cardiace luate de la cadavre. Rafila a insistat ca e o ancheta in desfașurare și nu vrea s-o influențeze in niciun fel. In…