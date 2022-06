Senator implicat în traficul de organe Un senator din Nigeria a fost arestat orele trecute la Londra, impreuna cu soția sa. Ike Ekweremadu, in varsta de 60 de ani, și soția, Beatrice Nwanneka Ekweremadu, ar fi adus in Marea Britanie, de la ei, din Nigeria, un baiat de 15 ani pentru a-i fi recoltate mai multe organe, care apoi sa ajunga, pe sume uriașe de bani, la oameni care au nevoie de ele. Presupusa victima a fost reținuta de serviciile sociale britanice, iar politicianul nigerian și soția sa au fost prezentați in fața instanței de la Tribunalul de Magistrați din Uxbridge din vestul Londrei. Judecatorii au suspendat urmarirea penala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

