Senatorul Catalin Lucian Iliescu (PMP) considera ca Romania trebuie sa ia masuri drastice altfel o sa fie„prapad” cu epidemia de coronavirus și cere Guvernului și Cotroceniului sa procedeze ca Italia și sa ceara Chinei ajutor.

„Domnule Presedinte KLAUS IOHANIS,

Domnule Prim Ministru Ludovic Orban,

Cereti SPRIJIN Statului CHINEZ

Tot am scris in ultimele 8 zile despre situatia creata de COVID-19 in Romania. UNII au inteles, altii m-au certat, presedintele si guvernantii ne-au luat in deradere. Unul ne trimitea sa schimbam canalul iar altii vorbeau ca panicam populatia,…