Senator Dan Ivan: Continuăm lupta pentru a ține păcănelele departe de copii! In 13 martie, dupa ce a fost amanata de doua ori, din motive puerile, legea care interzice amplasarea salilor de jocuri de noroc in proximitatea unitaților de invațamant, a fost in ședința comuna a comisiilor Juridice și Economice ale Senatului. Senatorii de la PSD au incercat sa blocheze din nou aceasta inițiativa prin solicitarea amanarii, dar majoritatea nu a fost intrunita. Inițiativa USR a intra la vot in ședința din plenul senatului din dupa-amiaza zilei respective și a trecut aproape cu unanimitate, primind un singur vor impotriva. Legea va interzice jocurile de noroc in apropierea școlilor,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

