- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o noua reactie taioasa la adresa PSD dupa scandalul provocat de parlamentarii PSD la dezbaterile din Parlament de luni privind proiectul de buget. „PSD rupe acum lantul prin Parlament. (…) In loc sa taca si sa se duca eventual la schitul de la Muntele Athos,…

- Cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care ar fi santajat niște jurnalisti, fostul sef al societatii de Piete din Timisoara ar putea fi acuzat si de santajarea unei foste subalterne. Nasleu a fost inregistrat spunandu-i femeii ca „o sa apara in ziar ca este o curva”, noteaza Ralitatea Plus.…

- Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) se extinde in Transilvania, lansand sucursala de la Cluj, condusa de antreprenoarea Sigina Luca, cu o experiența de business de peste 15 ani, in prezent președintele unui grup de firme din care face parte și Luna Cleaning, firma inființata…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu se duce "de pomana" la Bruxelles, pentru ca nu are un plan pentru accesarea banilor europeni si nici buget. "Citu se duce de pomana la Bruxelles. Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca liderii coalitiei i-au transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Palatul Cotroceni, intentia lor de a colabora si a de conlucra pentru o perioada de patru ani de zile. Kelemen Hunor s-a declarat convins ca, miercuri seara, dupa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca toti membrii grupului minoritatilor nationale de la Camera Deputatilor au intrat in izolare dupa ce unul dintre acestia a fost depistat cu COVID-19, punctand ca acest lucru reprezinta o problema in constituirea noului Parlament.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut la sfarșitul acestei saptamani un anunț surprinzator care va avea implicații majore in activitatea parlamentara a acestui partid. Consiliul Politic National al PSD a decis, joi, ca nicio functie din Parlament nu va fi ocupata de un membru al conducerii partidului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca a avut o discuție cu George Simion, de la AUR. El a precizat ca a fost o discuție mai mult tehnica, despre funcționarea viitorului Parlament. Citește și: Razboi psihologic pe trei functii: Compromisul lui Orban, respins de Barna (surse) ”Am…