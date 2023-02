Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite a aterizat luni, 20 februarie, la Varșovia, la ora 23.15, dupa vizita neașteptata din Ucraina . Biden a ajuns in capitala Poloniei la bordul Air Force One, scriu publicațiile poloneze Onet și Fakt . Cu același tren cu care a ajuns la Kiev, Joe Biden a trecut granița poloneza luni,…

- Ministrul Afacerilor Externe a subliniat, la Munchen, importanta strategica acordata de Romania Initiativei celor Trei Mari, inclusiv prin asumarea responsabilitatii de a gazdui un nou Summit. Aurescu a avut ;i discu'ii pe tema programul Visa Waiver

- Noua ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat ca vizele pentru romani ar putea fi ridicate chiar in timpul mandatului sau. Mandatul unui ambasador american este de trei ani. Noua ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, spune ca este nerabdatoare sa lucreze cu oficialii romani…

- Noul ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec , a declarat vineri, 17 februarie, la Digi24, ca ridicarea vizelor de calatorie pentru romanii care vor sa mearga in SUA este o problema pe care statul roman trebuie sa o gestioneze „prin educatie, ajutand oamenii sa inteleaga ce este necesar…

- Președintele Romaniei i-a primit astazi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii agreați al Statelor Unite ale Americii, al Republicii Turcia, al Republicii Slovacia și al Statelor Unite Mexicane, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare.

- Fermierii vor avea, saptamana viitoare, bani in cont, atat ca despagubire pentru calamitati, cat si pentru programul de tomate si usturoi, a afirmat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la deschiderea targului „Produse romanesti de Craciun in Bucuresti”, organizat in…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken a ajuns in București. Acesta va participa la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, organizata cu masuri inalte de securitate. In perioada urmatoare, Antony va face cateva activitați alaturi de Nicolae Ciuca, iar cei doi vor vizita mai multe expoziții.

- Ministrii de Externe din tarile NATO se reunesc la Bucuresti, iar la intalnire va participa si secretarul american de stat Antony Blinken. Reuniunea ministrilor de Externe ai NATO are loc la Bucuresti, in perioada 28-30 noiembrie 2022. Citește și: Arafat cere controale in spitale! Trebuie sa aiba generatoare…