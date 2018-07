Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Steluta Cataniciu, vicepresedinte al ALDE, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu are caderea sa predea lectii de constitutionalitate. "Suparat ca strategia institutiei prezidentiale de a bloca intrarea in vigoare a Legilor Justitiei a esuat, fiind obligat azi de Constitutia Romaniei sa…

- Deputatul PSD Gabriel Vlase a fost avizat pozitiv pentru preluarea funcției de șef al SIE!Gabriel Vlase, propus de Klaus Iohannis pentru preluarea funcției de șef al SIE, a fost audiat in comisia de control a SIE, ulterior plenurile reunite urmand sa dea votul. Dupa audiere, se va slabili,…

- Anunț-surpriza imediat dupa ce Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat ca va candida și el la alegerile prezidențiale.„Anunțul eu l-am facut de anul trecut. Daca PSD va susține candidatura mea, bine, daca nu, voi candida independent.…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu sustine ca va fi primul care va strange semnaturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, precizand ca nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca președintele Romaniei este garantul respectarii Constituției și legilor țarii. Potrivit lui Dirzu, Klaus Iohannis nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Koveși, inca actual procuror șef DNA. „Daca se dorește cu adevarat…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor declara ca plangerea penala inițiata de liberali echivaleaza cu o lovitura de stat. Reactiile PSD curg dupa vestea ca premierul Viorica Dancila are plangere penala pentru inalta tradare.“Este o incercare de lovitura de stat care devoaleaza jocul dintre…

- Presedintele ALDE Cluj, deputatul Steluta Cataniciu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis nu poate sa retraga increderea guvernului nici din punct de vedere moral si nici legal.

- PSD se apropie de scenariul unui minim electoral care sa il transforme intr-un partid secundar, a scris Ovidiu Raețchi, in contextul scandalului dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Deputatul PNL a argumentat ca actualul premier nu este nici pe departe un adversar capabil sa-i faca fața lui…