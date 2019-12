Mihai Ruse, senator ALDE de Braila, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an, 3 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins baut la volan, insa a reusit sa fuga de politisti si s-a ascuns in curtea casei sale, de unde nu a mai vrut sa iasa. Instanta suprema l-a condamnat pe senator la un an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Mihai Ruse mai are o condamnare definitiva de 6 luni inchisoare cu suspendare, primita in anul 2018 intr-un alt dosar, in care a fost acuzat de conflict…