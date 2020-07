Senatoarea PSD Emilia Arcan a demisionat din partid

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Neamț, Emilia Arcan, a demisionat, vineri, din partid, dupa aproape 20 de ani in care a activat in aceasta formațiune. Aceasta spune ca „a deranjat” prin faptul ca și-a exprimat nemulțumirea pentru susținerea unui om din Giurgiu pentru Primaria Piatra Neamț, anunța MEDIAFAX.Emilia…

- Senatorul PSD a mentionat ca depunerea motiunii de cenzura depinde de modul in care va proceda Guvernul in legatura cu starea de alerta. „Ramane de stabilit momentul cand va fi depusa motiunea de cenzura, in functie de cum vede Guvernul starea de alerta. Va fi depusa si depinde foarte tare…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici a afirmat ca PSD ar trebui sa ia in calcul suspendarea presedintelui, daca acesta nu numeste un premier de la PSD dupa motiunea de cenzura anuntata. "Daca trece motiunea de cenzura, presedintele este obligat de lege sa numeasca premier din partea opozitiei.…

- Magistratii constanteni au explicat care sunt formularele prin care se face comunicarea institutionala internationala. Decizia Tribunalului Constanta a fost pronuntata pe 9 martie. Pensia acordata pentru drepturile din Romania nu este afectata de perioada lucrata in strainatate.Judecatorii Tribunalului…

- Deputatul PSD Florin Iordache a cerut, miercuri, Parlamentului, retragerea din procedura legislativa a proiectului de lege depus in Senat si prin care se eliminau probele video in cazul oamenilor legii. Aparitia proiectului a provocat scandal in spatiul public. Libertatea a scris, marti, ca la cateva…