- Senatoarea de Massachusetts Elizabeth Warren va pune capat joi campaniei prezidențiale, dupa rezultatele slabe obținute in super-marțea electorala, scrie BBC News, care citeaza surse din campanie.Una dintre favoritele stangii liberale, alaturi de Bernie Sanders, Elizabeth Warren s-a aflat in topul candidaților…

- Miliardarul american Mike Bloomberg a anuntat miercuri, a doua zi dupa rezultatele deceptionante din asa-numita "Super Tuesday", retragerea sa din alegerile primare democrate si faptul ca il va sustine in continuare pe fostul vicepresedinte Joe Biden, relateaza AFP. "In urma cu trei luni…

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa in doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinand sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters si…

- Fostul vicepresedinte al Statelor Unite, Joe Biden, a castigat „primarele” democratice din statul Carolina de Sud, intr-o victorie de care avea mare nevoie ca sa-si mareasca sansele de a deveni candidatul democratilor la alegerile de la toamna, cand din partea republicanilor va concura din nou presedintele…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a relansat cursa democrata pentru Casa Alba obtinand sambata o victorie lejera la alegerile primare din Carolina de Sud, confirmandu-si pozitia de principal rival al favoritului Bernie Sanders, comenteaza AFP. Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente,…

- Candidata progresista la Casa Alba Elizabeth Warren l-a criticat dur sambata pe Michael Bloomberg, care a intrat foarte tarziu in cursa pentru investitura democrata, acuzand faptul ca miliardarul isi poate "cumpara un loc" in dezbaterile televizate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Fost primar…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…