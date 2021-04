Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii PNL cer, in ședința Biroului Permanent al Senatului, sancționarea senatoarei Diana Șoșoaca pentru ca sfideaza „orice norma legala și orice regula a bunului-simț in cea mai prestigioasa instituție a țarii”. Potrivit unui document prezentat in ședința PNL și publicat de senatoarea Alina Gorghiu…

- Partidul „Șor” și Platforma „Pentru Moldova” au depus la Curtea Constituționala un demers prin care iși exprima punctul de vedere asupra sesizarii președintei Maia Sandu de constatare a circumstanțelor pentru dizolvarea Parlamentului. Deputații informeaza Inalta Curte ca „pentru dizolvarea Legislativului…

- Deputatul AUR, Dan Tanasa, a avut o disputa pe holurile Parlamentului , dupa plenul Camerei unde a fost adoptat proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ. Acesta i-a spus deputatului USR-PLUS Silviu Dehelean ca este un „paduche”, iar liderului deputatilor USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, i-a transmis ca…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In Parlament se da batalia finala. Nu pentru buget. Nu pentru pensii. Nu pentru salariul minim. Nici macar pentru soarta SIIJ. Nu! Adevaratul razboi in acest moment este pentru șefia Comisiei speciale de control a activitații Serviciului Roman de Informații. Este reduta…

- S-a intamplat dupa un moment petrecut in Parlament, in care susținea ca vaccinul Pfizer/BioNTech „distruge matricea naționala a poporului roman”. De astazi se pot face programari pentru vaccinul AstraZeneca. Grupa de varsta: 18 – 55 de ani Sorin Lavric, coleg de grup parlamentar, ar fi cerut…