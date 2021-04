Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca este sancționata cu avertisment scris, a decis, in ședința de luni, Biroul permanent al Senatului. Hotararea va fi citita in plen. Este pentru prima data cand Biroul permanent...

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor, dupa ce deputatul le-a adresat cuvinte grele…

- Fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de luare de mita in valoare de 800.000 de dolari, a informat, miercuri, DNA. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a pierdut, luni, funcția de președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții pe care o ocupa din calitatea de senator AUR. Propunerea a fost facuta de liderul senatorilor AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce partidul i-a restras Dianei Șoșoaca sprijinul…