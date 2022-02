Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost audiata astazi la Parchetul General ca urmare a plangerii pe care a facut-o impotriva jurnaliștilor italieni. Ea a anunțat ca a solicitat extinderea urmaririi penale catre cei patru polițiști prezenți la scandal. „Polițiștii nu au facut nimic, au facilitat intrarea…

- Chiar daca este membra a baroului, Diana Sosoaca a decis sa nu se reprezinte singura, iar avocatul angajat a lipsit luni. Senatoarea sustine ca se fac presiuni politice de la nivel inalt pentru judecarea dosarelor sale.In prezent exista 2 dosare pe numele Dianei Șoșoaca, legate de incidentul in care…

- Senatoarea Diana Șoșoaca s-a prezentat, luni, la Parchetul de pe langa ICCJ pentru a fi audiata in dosarul in care a facut plangere impotriva jurnaliștilor italieni. La randul sau, jurnalista Lucia Goracci a depus și ea plangere, susținand ca a fost sechestrata și agresata de senatoare și de soțul ei.…

- Scandalul cu Diana Șoșoaca a provocat un adevarat val de reacții, atat din partea celorlalți politicieni, cat și din partea opiniei publice. Incidentul a fost unul cu adevarat șocant, care s-a lasat cu intervenția poliției. Totul a inceput dupa ce cațiva jurnaliști italieni au vrut sa ii ia un interviu…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, a declarat miercuri, 15 decembrie, intr o conferinta de presa despre conflictul dintre Diana Sosoaca si jurnalistii italieni, ca senatoarea a reclamat ca acestia i au sustras documente din cabinetul de avocatura si ca ar avea droguri asupra lor,…

- Conform politistilor, au fost respectate procedurile in vigoare pe parcursul interviului senatoarei Diana Sosoaca cu jurnalistii italieni. Sotul senatoarei l ar fi agresat pe unul dintre agentii de politie. Politia Capitalei a transmis, marti, in replica la relatarile din presa italiana cu privire la…

- Premierul Nicolae Ciuca considera „inacceptabil” incidentul dintre senatoarea Diana Șoșoaca și „respinge categoric manifestarea diferențelor de opinii prin violența”. „Guvernul Romaniei condamna cu fermitate orice acțiune de intimidare a jurnaliștilor sau de obstrucționare a dreptului la libera informare…

- Senatoarea Diana Sosoaca a sunat la 112, vineri, in timpul unui interviu pe care il acorda unei echipe de televiziune Rai Uno, in urma unui conflict aparut pe fondul intrebarilor adresate in cadrul realizarii interviului. Diana Șoșoaca i-a dat afara pe jurnaliștii italieni, iar lucrurile au…