Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a declarat ca isi doreste ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei Romaniei ''Fara penali in functii publice'' sa fie votata miercuri in plen, astfel incat referendumul pentru modificarea Legii fundamentale sa aiba loc pe 6 decembrie, in aceeasi zi cu alegerile parlamentare.



"Prioritatea noastra este sa ne asiguram ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei aferent initiativei "Fara penali in functii publice" va avea loc pe 6 decembrie, odata cu alegerile parlamentare. Am ridicat aceasta problema in Biroul…